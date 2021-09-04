В Кировской области многодетная мама открыла кондитерскую на средства соцподдержки

4 сентября во время рабочей поездки в Опарино губернатор Игорь Васильев познакомился с семьей Матрохиных, открывшей свое дело с помощью господдержки.

Кулинарией Ольга Матрохина увлекалась с детства. А недавно решила превратить хобби в бизнес. Открыть свое дело женщине удалось с помощью социального контракта. В рамках программы Ольга получила 250 тысяч рублей, на которые приобрела необходимое оборудование: профессиональную духовку, миксер, индукционную плиту, большой холодильник и прочий пекарский инвентарь.

Вместе с мужем сельчанка открыла производство кондитерских изделий на заказ. Торты, десерты и конфеты ручной работы идут нарасхват, и не только в Опаринском районе.

– Выходить из зоны комфорта всегда страшно, но без этого никогда не будет движения вперед. Главное, чтобы у тебя была цель и, конечно, поддержка близких. Тогда все удастся. Сейчас я с гордостью могу сказать, что кондитерские изделия пользуются большим спросом не только в нашем районе, но и за его пределами, – рассказала главе региона Ольга Матрохина.

В любимом деле Ольгу всячески поддерживает супруг Андрей. Также пара воспитывает троих сыновей.

В Кировской области программа социального контракта начала работать с 2014 года в отдельных районах и с 2020-го – на территории всего региона. За это время соцконтракт помог многим семьям реализовать свои бизнес-планы.