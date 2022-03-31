В Кировской области многодетные семьи смогут получить деньги вместо земли

Многодетные семьи Кировской области смогут получить денежные выплаты вместо земельных участков. Соответствующий законопроект поддержали депутаты ОЗС.

С 1 апреля семьи с тремя и более детьми начнут информировать о возможности получения выплат. На эти цели выделено 102,6 миллиона рублей. Порядок получения выплаты утвержден правительством области. Инициатором законопроекта стал губернатор Игорь Васильев.

Как следует из документа, семьи смогут выбрать между землей и выплатой. Выплата также будет предназначаться для улучшения жилищных условий. Ее можно будет направить на строительство жилья или на оплату ипотеки.

Для получения выплаты семья должны состоять в очереди на получение земельного участка в органах местного самоуправления. Размер выплаты составит не более 130 тысяч рублей. Жилье может быть приобретено только на территории Кировской области.

После получения уведомления согласие на получение выплаты должно быть отправлено в течение 25 рабочих дней. На поиск жилья, участка или оформления ипотеки дается 2 месяца. Если ипотека или подходящий вариант участка уже есть, можно сразу обратиться в управление соцзащиты населения или в МФЦ.

Решение о предоставлении выплаты принимается в течение месяца. После этого деньги будут перечислены продавцу имущества или в организацию, где оформлялась ипотека.

Если согласие не подтверждено или семья отказалась от данной меры, уведомление о возможности получения выплаты будет передано следующему в очереди.

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Фото: teawiki.ru