В Кировской области на трассе перед автомобилем выскочил маленький лось

К счастью, аварии удалось избежать.

В Кировской области едва не произошло ещё одно ДТП с участием дикого животного. По трассе между Советском и Верхошижемьем двигалась машина. Ехала она на приличной скорости. Работал видеорегистратор.

Вдруг с одной из обочин прямо под свет фар выскочило животное. Это оказался маленький лось. Он заметался по дороге, но сумел вовремя убежать из-под колёс автомобиля.

Видео опубликовали в группе «Место происшествие» с комментарием «Лосяш-везунчик». Однако, пользователи называют везунчиком автомобилиста, который едва избежал аварии.

— Тут не лосяш везунчик, а водитель! Разбитая машина. Штраф. Не дай Бог травмы, — написала Наталья.

— Водителю повезло, — подчеркнул Станислав.

К слову, в Кировской области нередко случаются аварии с участием диких животных. Одна из последних произошла в Кильмезском районе.

Фото: vk.com/kirovmp