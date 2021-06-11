В Кировской области на треть выросли темпы жилищного строительства

В январе — июле темпы жилищного строительства в Кировской области выросли на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Такие данные приводит Кировстат.

В январе — апреле по области введены в эксплуатацию 1592 квартиры общей площадью 120,3 тыс.кв.м. Из них 73,5 тыс.кв.м. построено населением (в том числе 7,5 тыс.кв.м — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).

Удельный вес индивидуального домостроения в общем объеме жилищного строительства составил 61,1%.

Фото strategy24.ru