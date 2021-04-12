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В Кировской области началась «Африка в квартире»

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кировской области в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ стартовала ежегодная горячая линия «Африка в квартире».

С 12 по 16 апреля от граждан принимаются жалобы на нарушение температурного режима в жилых помещениях. Сообщить об этом можно по телефону горячей линии — 38-14-77 или в группе «ВКонтакте».

Все обращения передадут в тепловую инспекцию ресурсоснабжающей компании, управляющие компании и ТСЖ для их совместной отработки и решения проблемы.

Кроме того, представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, «Кировской теплоснабжающей компании» и УК проведут контрольные выезды с замерами подаваемого теплоносителя и температуры в квартирах.

Нормативы температуры воздуха:

В Кировской области началась "Африка в квартире"

Фото krrot.net

 

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Вадим Шабалин