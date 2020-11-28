В Кировской области начали выписывать штрафы владельцам собак

Этим занимаются сотрудники Россельхознадзора.

Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике сообщают о недопустимости игнорирования ветеринарного законодательства. Там прописано, что владельцы животных обязательно должны проводить профилактическую иммунизацию.

Процедура защищает питомцев от бешенства. Однако далеко не все хозяева возят любимцев к ветеринару. В связи с этим сотрудники управления объявили о наказании для недобросовестных владельцев собак. Штрафы разные. От 500 рублей. Те, кто не один раз игнорировал требования, должны выплатить штрафы от 2000 рублей.

Подобные взыскания за последние время получили владельцы собак, проживающие в Кирово-Чепецком, Омутнинском, Опаринском и Свечинском районах. А одна из жительниц Омутнинска крупный штраф получила за то, что не сделала прививки сразу трём своим собакам.

Ранее мы сообщали о том, что кировское заведение, в котором посетители общаются с кошками, заметили организаторы всероссийского конкурса.

Фото: solreg.ru