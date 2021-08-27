В Кировской области нашли древнее поселение

В Кирово-Чепецком районе нашли старинное поселение. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Информация о неожиданной находке поступила в ведомство 27 августа. Как выяснилось, в ходе обследования маршрута проектируемого газопровода в Кирово-Чепецком районе археологи наткнулись на объект археологического наследия «Селище Летовцы» XVIII-XX веков.

Ранее археологи, проводившие работы, обнаружили останки другого поселения — «Коробовского селища» XVII-XX веков. Его включат в список выявленных объектов культурного наследия.

Селищем называют древнее поселение без укреплений. На местности бывшие селища обычно не выделяются и обнаруживаются лишь при раскопках культурного слоя.

Фото: vk.com/archeo_43