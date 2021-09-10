В Кировской области определят «прорывные» проекты

В Приволжском федеральном округе прошло совещание по социально-экономическому развитию регионов. В совещании под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко приняли участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Кировской области Игорь Васильев, а также главы других субъектов округа.

Дмитрий Чернышенко, являющийся куратором ПФО, рассказал об основных критериях взаимодействия с регионами. В свою очередь, Игорь Комаров подчеркнул, что Приволжский федеральный округ готов к взаимодействию. По словам полпреда, в ПФО сложилась дифференцированная структура экономики. Это дает возможность устойчивого развития даже в условиях негативных тенденций на внутреннем или внешних рынках.

Чернышенко подчеркнул, что в каждом регионе необходимо определить «прорывные» проекты, реализация которых максимально положительно отразится на развитии субъектов. Также следует в сжатые сроки сформировать предложения по синхронизации региональных стратегий развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.

— О сроках утверждения инициатив необходимо доложить председателю правительства РФ до 1 ноября. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть. Прошу всех руководителей регионов оперативно разработать дорожную карту работы по своим регионам, а к 18 сентября мы с вами подготовим сводную дорожную карту, — сказал вице-премьер.

Каждый проект, за который возьмутся кураторы округа, должен работать на решение острых вопросов и обеспечивать рост показателей эффективности. Самые успешные проекты будут расширены на соседние регионы.

— Нам не нужны «пустые» проекты или переупакованные. Важно получить динамику и максимальный положительный эффект за счет федеральной помощи, — добавил Дмитрий Чернышенко.

Куратор ПФО также уточнил, что проекты должны быть выбраны с учетом интересов жителей округа и с опорой на обратную связь от бизнеса и общественности.

По итогам совещания было поручено создать в регионах ПФО 14 рабочих групп численностью по 5-7 человек. Руководить ими будут главы субъектов. Участники групп должны провести мониторинг повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года с промежуточным итогом в 2024 году и предложить список «прорывных» проектов.

Что касается непосредственно Кировской области, то губернатор Игорь Васильев поручил правительству оперативно разработать дорожную карту по утверждению инициатив, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.