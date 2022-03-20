В Кировской области отказываются от котлет «по-Киевски»

На фоне военной спецоперации в Украине кировские предприниматели предпочитают не упоминать Киев.

Об этом сообщил телеграм-канал «Тестанём». Изменения в меню его авторы обнаружили сначала в кафе «Сели-поели», где котлеты стали «по-Кировски» вместо «по-Киевски», а затем и в «Большой столовой» на ул. Ленина, 71 в Кирове. Там котлеты якобы переименовали в «по-Вятски» за прежнюю цену и по прежнему рецепту (фото оттуда).

– К слову, у них в меню иногда была «котлета по-княжески», вот в неё бы и переименовали, никто не заметил бы, – иронизирует автор публикации.