В Кировской области пенсионер прыгал через друга и сломал ему ногу

Инцидент произошел в Юрьянском районе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что 66-летнему жителю станции Великая потребовалась помощь медиков.

В ходе проверки выяснилось, что пострадавший и его 67-летний знакомый вместе выпивали. Затем мужчина прилег на землю, а его приятель решил перепрыгнуть через него. Но в силу опьянения он не смог сделать этого и приземлился прямо на ногу товарищу. Медики диагностировали у пенсионера перелом левой ноги.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.