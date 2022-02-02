В Кировской области планируется построить 4 крытых катка

В Кировской области планируется возвести 4 круглогодичных крытых катка с искусственным льдом. Об этом сообщил на совещании зампред областного правительства Андрей Маури.

Ледовые арены появятся в Омутнинске, Яранске, Слободском и Кирове. Катки будет построены в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта». Средства на это уже заложены в бюджете.

Спортивные объекты установят там, где уже есть доступ к воде и электросетям. Конкретные места будут определены во время рабочих выездов подрядчика и представителей минспорта и минстроя. Обслуживание катков возьмут на себя бюджеты муниципалитетов.

Заниматься на ледовых аренах будут как любители, так и профессионалы. Ожидается, что катки станут точкой притяжения для юных спортсменов из соседних районов. В связи с этим будет проработан вопрос доставки детей к спортивным объектам.

Напомним, что с просьбой построить катки жители 3 районов Кировской области обратились к губернатору Игорю Васильеву еще в прошлом году на встречах, проходивших в рамках проекта «В центре внимания район».