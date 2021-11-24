В Кировской области подростки залезли в чужой дом и скрутили запчасти с мотоцикла

Суд вынес приговор двум подросткам, снявшим детали с чужого мотоцикла. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в Сунском районе. Как было установлено в ходе следствия, двое 15-летних подростков сломали замок, забрались в чужой дом и нашли в пристрое мотоцикл «Минск». С помощью взятых с собой инструментов парни скрутили с мотоцикла детали и забрали их с собой. Похищенные запчасти они решили использовать для ремонта своего мотоцикла.

По факту кражи со взломом было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время подростков нашли. Свою вину в содеянном они признали.

Суд вынес подросткам приговор в виде штрафа.