В Кировской области полицейские разбирались в ДТП, в котором виновен угонщик

Хозяин «Лады» 15 модели утверждал, полицейским, что в аварию он не попадал, сам он на работе, а машина припаркована у дома.

Полицейским отдела полиции «Шабалинское» поступил сигнал о том, что ВАЗ-21154 врезался в дерево. Водителя на места случившегося нет. Стражи правопорядка изучили место аварии и связались с хозяином авто. Он удивился тому, что его побеспокоили полицейские пояснив, что оставил свою машину у дома, а сам он находится на рабочем месте.

Выяснилось, что владелец забыл достать ключ из замка зажигания и закрыть транспорт, чем спровоцировал угон своей ласточки.

Угонщика нашли. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Он сознался в угоне и пояснил, что «просто хотел покататься по улицам села». В его отношении завели дело по статье «Угон». Проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области сгорело огромное поле.

Фото: ulpravda.ru