В Кировской области построят и отремонтируют более 300 километров дорог

В областном министерстве транспорта рассказали о планах ремонта дорог на текущий год.

Как отметили в минтрансе, в 2021 году дорожный фонд региона составит 7,9 млрд рублей. Больше половины этих денег будет направлено на региональные трассы. 2,9 миллиарда уйдет на ремонт муниципальных дорог.

К концу дорожного сезона — 2021 планируется отремонтировать 290 км дорог? а также 4 моста в Уржумском, Советском и Богородском районах.. Из них 165 км – на региональной сети, 65 км – в Кировской городской агломерации, 31 км – в городских поселения, 16 км – в районах области и 13,2 км – сельских дорог. Построено будет 26,6 км региональных дорог.

Одним из важнейших событий в дорожной сфере станет завершение строительства участка Опарино — Альмеж протяженностью 26,6 километра. Работы на нем начались 8 лет назад, однако были приостановлены. Позже по инициативе главы области Игоря Васильева ремонт был возобновлен. Ввод в эксплуатацию этого участка позволит обеспечить устойчивой связью северо-западные районы области с областным центром города Киров и между районными центрами.

Помимо этого, региональный минтранс ведет работу по формированию маршрута Киров – Опарино – Луза. На 2022-2023 годы запланирована реконструкция участка Вазюк – Опарино в асфальтобетонном покрытии. Завершение разработки проектной документации планируется в августе.

— До конца 2021 года планируется принять в областную собственность участки Скрябино – Пинюг и Пинюг – Подосиновец с последующим приведением их в нормативное состояние, — отметил замминистра транспорта Юрий Шевелев.

Как добавил глава минтранса, на сегодняшний день все подготовительные работы ведутся по графику. «Активный сезон» у дорожников начнется, как только сойдет снег.