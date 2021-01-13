В Кировской области праздник Крещение пройдёт без купаний

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой решено отказаться от одной из важных традиций.

Появилась информация о праздновании Крещения Господня в Кировской области. Как сообщает пресс-служба Вятской Епархии, храмы региона не будут заниматься подготовкой мест для крещенских купаний. Всё из-за сложной эпидемиологической обстановки и постановления, запрещающего массовые мероприятия.

Но даже без главной традиции праздник православные верующие отметят. В храмах пройдут торжественные богослужения. Также состоится освящение воды. Все желающие смогут получить святую воду и отстоять службы.

Крещение Господне отмечается 19 января. Другое название праздника Богоявление. Дата повествует о земной жизни Иисуса Христа. В этот день церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа в реке Иордан. Многие православные верят, что вода, набранная в ночь с 18 на 19 января, обладает огромной целительной силой.

Ранее мы писали, что на Крещение в Кировскую область могут прийти 50-градусные морозы.

Фото: вятская-епархия.рф