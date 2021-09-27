В Кировской области предприятие оштрафовали за горящую свалку

В Кировской области вынесли приговор ООО «Листрейд», которое сжигало отходы на свалке. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды.

На пожар на свалке, принадлежащей ООО «Листрейд», пожаловались весной жители деревень Караул и Веснины. На территории предприятия была проведена совместная проверка экологов и сотрудников прокуратуры.

В ходе нее было установлено, что ООО «Листрейд» не выполняет правила сбора, транспортировки и утилизации отходов. В частности, компания складировала щепу и опил за границей своей промплощадки и сжигала их открытым способом. Огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров.

Котельничский межрайонный суд признал руководство ООО «Листрейд» виновным в нарушении требований к охране окружающей среды. Предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.