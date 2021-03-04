В Кировской области продолжается регистрация волонтеров по поддержке голосования за благоустройство парков и скверов

Зарегистрироваться и стать волонтером можно на сайте www.dobro.ru до 22 марта.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой всероссийской платформе пройдет голосование по выбору парков и скверов, которые, по мнению кировчан, нужно благоустроить в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», обозначенного президентом Владимиром Путиным одним из приоритетных направлений развития страны.

Очередное совещание по подготовке к голосованию в Кировской области провел заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Подготовка к голосованию проходит в несколько этапов. На начальном этапе был отбор территорий, которые будут учувствовать в голосовании. На сегодняшний день он завершен. Сейчас муниципальные образования наполняют платформу информацией по объектам благоустройства, чтобы жители могли заранее с ними ознакомиться. Также важным этапом подготовки к голосованию является организация работы волонтеров.

— С 24 февраля по 22 марта все желающие с 16 лет могут пройти регистрацию на сайте www.dobro.ru и стать волонтером. После окончания регистрации волонтеры будут проходить обучение в два этапа: на федеральном и региональном уровнях. Главная задача добровольцев — предоставить возможность жителям области проголосовать за объекты благоустройства более простым способом через мобильное приложение, — рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Проект «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области реализуются пятый год. За прошедшие четыре года в Кировской области уже благоустроено 351 общественное пространство — это парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки, пешеходные зоны.

Информацию о проведении голосования в Кировской области размещается в группе «Комфортная среда 43».