В Кировской области пропала 17-летняя девушка с темными волосами

В Кировской области разыскивают пропавшую Викторию Фоминых. Информация об этом появилась в группе отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

17-летняя Виктория живет в поселке Фаленки. 26 декабря около 4 часов утра она вышла из дома и пропала. Родственники обратились за помощью к поисковикам.

Пропавшая ростом 165 сантиметров, с темными волосами. На момент ухода была одета в бежевое пальто в клетку, черные ботинки или белые кроссовки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Виктории, просят сообщить инфоргу поиска Галине по телефону 8-922-956-65-15 или в ОП «Фаленский» МО МВД России «Зуевский» по номерам 02, 102.