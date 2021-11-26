В Кировской области пропала собака редкой породы

В Кировской области разыскивают собаку редкой, но весьма популярной породы – американская акита. Объявление о пропаже пса появилось в группе «Злой кировчанин».

По словам хозяйки, кобель по кличке Бади потерялся 25 ноября около 22 часов в районе деревень Машкачи – Нагорена Слободского района. У собаки отсутствует кончик левого уха и часть губы слева – виден клык. Всех, кто видел пса, хозяйка просит сообщить об этом.

— Прошу сообщить любую информацию о местоположении по тел. 89229078324, Ольга.

Ранее мы писали, что в Кировской области потерявшийся охотничий пес неделю ждал своего хозяина у автостанции.

Фото: vk.com/zlo43