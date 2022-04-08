В Кировской области пройдёт фестиваль ГТО «Старты надежд»

В правительстве региона прошёл оргкомитет будущего мероприятия под председательством зампреда Андрея Маури.

— Фестиваль «Старты надежд» коснётся каждого школьника и каждой семьи, для кого-то это будет новым спортивным этапом, — отметил Андрей Маури. — Совсем недавно мы провели спортивный праздник ГТО на высоком уровне, в этом году районы и предприятия неплохо поработали. С учётом запуска спорткомплекса «Вересники» мы сможем собрать большое количество участников и среди школьников. Надеемся, что «Старты надежд» приобретут статус традиционных соревнований, так как это настоящая популяризация спорта.

Как будет проходить испытания?

Фестиваль предполагает тестирование учащихся по комплексу ГТО, выявление лучших спортсменов, классов и учебных заведений в районах Кировской области, сплочение ребят, воспитание у учащихся коллективизма и чувства товарищества. «Старты надежд» пройдут с апреля по сентябрь 2022 года в три этапа:

I этап (школьный) – проводится на уроках/дополнительных секциях физической культуры до 1 июня 2022 года. Направлен на выявление лучших спортивных результатов среди участников II — V возрастных ступеней (9 – 17 лет).

II этап (муниципальный) – проводится в районах Кировской области до 1 августа 2022 года.

III этап (региональный) – проводится 3 сентября 2022 года на базе спортшколы «Вересники».

Что ещё в программе фестиваля?

Программа фестиваля состоит не только из испытаний комплекса ГТО, но и развлекательной программы. Участников ждёт конкурс агитбригад для популяризации ГТО и здорового образа жизни среди сверстников, выставка «История ВФСК ГТО» с экскурсионным сопровождением, мастер-классы «Я ГоТОв» от спортивных федераций Кировской области для привлечения подрастающего поколения к разным видам спорта и турнир по баскетболу 3х3 среди районных команд. Каждый школьник может стать «Рекордсменом ГТО» – это личный рекорд в возрастной ступени в выполнении одного из нормативов.

Где зарегистрироваться для участия?

Все участники II и III этапов фестиваля должны быть зарегистрированы на интернет-портале ВФСК ГТО и иметь уникальный идентификационный номер участника (УИН).

Организаторами фестиваля выступает министерство спорта и молодёжной политики Кировской области, координатором – «Центр развития туризма Кировской области».

Кстати

Более 250 кировчан приняли участие в фестивале ГТО, который состоялся в минувшие выходные. В сдаче нормативов соревновались трудовые коллективы и муниципальные служащие.

Представляем рекордсменов фестиваля.

Сергей Шевальченко, Кировский молочный комбинат, рекордсмен среди мужчин (168 отжиманий):

— Специально к соревнованиям не готовился. Но постарался выложиться максимально — и всё получилось. Спортом занимаюсь давно: ходил в греко-римскую борьбу, зимой катаюсь на лыжах. Прошедшие соревнования очень понравились. Большое спасибо организаторам! Считаю, что такие мероприятия очень нужны. У нас на предприятии немало желающих, которые тоже загорелись идеей поучаствовать в будущем.

Екатерина Шишкина, администрация Слободского района (87 отжиманий):

— Мы ездили на аналогичный фестиваль ГТО в 2020 году. Тогда команд было меньше, и получить призовое место было чуть проще. Однако на нынешних соревнованиях впечатлил масштаб и то, что участники приехали очень хорошо подготовленные. Лично я занимаюсь восточными танцами. Начала не очень давно. Хожу на растяжку.

Фото с сайта gpgrkirov.ru и из Телеграм-канала А.А.Маури.