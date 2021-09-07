В Кировской области работает 1,6 тыс. малых предприятий

По данным Кировстата, в регионе насчитывается 1,6 тыс. малых предприятий.

На них трудятся 46,2 тыс. человек. Почти половина всех работников приходится на сферы обрабатывающих производств (29%) и оптово-розничной торговли (20%).

Средняя зарплата на малых предприятиях в январе — июне составила 29,1 тыс. рублей. Это на 12% выше, чем за тот же период прошлого года.

Оборот малых предприятий — 70,1 млрд рублей. Его половина приходится на организации сферы торговли, 24% — на обрабатывающие производства.

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