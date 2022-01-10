На 31 декабря в Кировской области работает 190 управляющих организаций.

Такие данные приводит региональная Государственная жилищная инспекция.

За минувший год прекращено действие 13 лицензий, одна (ООО «Кировская УК») аннулирована.

ГЖИ провела порядка 5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, выдано 2 703 предписания и 179 предостережений, возбуждено 2 543 дела об административном правонарушении по фактам, связанным с нарушениями требований жилищного законодательства. Сумма штрафов составила 61 млн рублей.