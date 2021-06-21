В Кировской области растет количество физических лиц, декларирующих свои доходы

В Кировской области ежегодно растёт количество физических лиц, декларирующих свои доходы.

Как сообщает региональное УФНС, по данным на 1 июня было представлено 103 584 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ (124,6 % к тому же периоду прошлого года).

Граждане, получившие доход в 2020 году и обязанные подать декларацию, должны были сделать это по 30 апреля и не позднее 15 июля уплатить налог по представленной декларации.

В большинстве своём речь идёт о физических лицах, которые получили доход от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, находившихся в собственности менее трёх (5) лет.

На 1 июня из всех физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, задекларировал доходы только 51%. В текущем году в отношении физических лиц, не предоставивших декларации по доходам, налоговики впервые будут проводить камеральную проверку на основе имеющихся документов о плательщике и о его доходах.

Камеральная проверка проводится в течение трёх месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога — 15 июля.