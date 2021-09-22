В Кировской области растет заболеваемость ОРВИ

В Кировской области выросла заболеваемость ОРВИ. За неделю с 13 по 19 сентября она подскочила на 48 процентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости респираторными заболеваниями отмечается во всех возрастных группах. Сильнее всего она выросла среди школьников с 7 до 14 лет – на 92,7 процента. Меньше всего – среди дошкольников 3-6 лет – на 23,2 процента. Недельный эпидемический порог превышен на 53,7 процента.

Как отмечают в ведомстве, причиной роста заболеваемости стали, в основном, вирусы негриппозного происхождения. Однако впереди и грипп. Защититься от него поможет прививка. В настоящее время в Кировской области можно привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». На сегодняшний день вакцинацию прошли более 76 тысяч человек.