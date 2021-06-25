В Кировской области ребенок заразился энцефалитом после укуса клеща

На 24 июня в медицинские учреждения Кировской области обратились более 18 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. 2490 укушенных – дети и подростки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рассказали о заболеваниях, которые переносят клещи. За этот год зарегистрировано 16 случаев боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита. Один из заболевших энцефалитом – ребенок. Все заразившиеся не были привиты.

Активность клещей начала снижаться. Об этом говорят цифры – на прошлой неделе к медикам обратился 1401 человек. Это на 42 процента меньше, чем на предшествующей неделе. Тем не менее насекомые все еще продолжают «нападать» на кировчан. Случаи укусов фиксируются в лесах и на сельхозработах. Чаще других страдают от клещей грибники, рыбаки и лесники.