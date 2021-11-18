В Кировской области собака напала на коз

В Орловском районе собака покусала коз. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Инцидент произошел в ноябре. Домашняя собака покусала коз жительницы Орловского района. Хозяйка пса должна была привести животное в ветеринарную клинику в течение 12 часов после случившегося для осмотра и наблюдения. Однако женщина не сделала этого.

В отношении владелицы собаки было возбуждено административное производство. 18 ноября женщина была оштрафована на 500 рублей.

Ранее жителя Кирова оштрафовали на 500 рублей за непривитую собаку.

Фото: proza.ru