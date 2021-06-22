В Кировской области собаки загрызли стадо овец

Инцидент произошёл в Вятскополянском районе. Теперь люди опасаются за сохранность своих жизней.

На одной из ферм в Вятскополянском районе одичавшие собаки загрызли стадо овец. При том, что для питания им нужно было всего несколько животных. О происшествии пишет портал «Новый вариант» со ссылкой на журналиста из газеты «Вятскополянская правда».

Инцидент случился на днях. Овцы гуляли в загоне при хозяйстве. Вечером хозяин отправился проверить своих животных, услышал лай и не поверил своим глазам. Одичавшие собаки, которые обитают в лесу, смогли проникнуть в загон с овцами и загрызли 10 животных. Мужчина заметил трёх псов, которые, почувствовав приближение человека, скрылись.

Разъярённые собаки перекусали овец. Выжило только несколько. Однако в ветеринарной клинике посоветовали всех овец уничтожить, так как от собак они могли заразиться бешенством.

Этот случай наделал много шума. После него местные жители опасаются и за свои жизни.

Фото из открытых источников.