В Кировской области создали призывную комиссию

Губернатор Игорь Васильев подписал указ «О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную службу в апреле — июле 2021 года».

В регионе создана областная призывная комиссия (её возглавил сам губернатор), а также комиссии муниципальных районов, городских и муниципальных округов, а также районов г.Кирова.

Указом утверждён перечень медицинских организаций для проведения дополнительного медицинского обследования призывников.

С документом можно ознакомиться здесь. Он вступает в силу с 1 апреля.

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