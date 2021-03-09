В Кировской области труп убитого мужчины 3 дня пролежал в доме

Инцидент произошел в Лузском районе. 7 марта в одном из домов поселка Лальска нашли труп 43-летнего мужчины. У погибшего были травмы головы.

Как установили следователи, тело пролежало в доме 3 дня. 4 марта мужчина пришел в гости к своему 49-летнему знакомому. Мужчины выпили, а затем между ними произошел конфликт. В ходе драки хозяин несколько раз ударил гостя ножом, а затем добил топором по голове.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Затем убийца спрятал тело в кладовке, топор унес на чердак, а нож выкинул. Однако спрятать следы преступления не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан.

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