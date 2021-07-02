В Кировской области устроят фестиваль уличного кино

Он состоится в посёлке Опарино. Вход свободный.

Сотрудники Опаринского районного центра культуры и досуга постоянно устраивают для местных жителей культурные мероприятия. Это и конкурсы, и концерты, и праздники. При этом сами соблюдают меры безопасности и просят делать так своих гостей.

Вот и на приближающихся выходных работники ДК планируют привлечь население к культурному отдыху. В воскресенье, 4 июля, они хотят организовать фестиваль уличного кино. Приглашаются все желающие. Вход свободный, но у каждого человека должна быть с собой маска.

О программе дополнительной информации пока нет. Однако, по традиции для уличных фестивалей, организаторы стараются подобрать атмосферное и интересное кино. Подобные мероприятия очень популярны как в других странах, так и в крупных городах нашей страны.

Фото: yandex.ru