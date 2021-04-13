В Кировской области утонул рыбак

Мужчине пытались помочь очевидцы, но спасти его не смогли.

«Первый городской канал в Кирове» подготовил материал о трагедии на воде. На днях в районе города Слободского утонул рыбак. Это первый подобный случай с начала этого года.

Известно, что мужчина отправился на рыбалку. Его долго не было дома. Супруга начала волноваться. Ей на телефон позвонили и сообщили, что муж мог утонуть.

По словам очевидцев, житель Кировской области уже возвращался с рыбалки. Он старался идти по следу от снегохода. Однако, провалился под воду. Начал звать на помощь. К нему подбежали другие рыбаки. Попытались помочь, но безуспешно. Тогда они побежали за веткой от дерева, чтобы с её помощью вызволить тонущего. Но мужчина уже скрылся под водой.

Очевидцы сообщили о случившемся спасателям. Однако поиски будут организованы позже. Из-за льда проводить их сложно.

Фото: inftaiga.ru