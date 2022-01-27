В Кировской области увеличился объем реализованного молока

Среднесуточный надой молока на одну корову составляет в Кировской области 23,5 кг.

Такие данные на 26 января предоставило региональное министерство сельского хозяйства.

Удой в 25 кг и более получен в сельскохозяйственных организациях Кумёнского района (28,5 кг) и г.Кирова (25,6 кг).

Ежедневный объём реализованного молока составляет по области 2,1 тыс. тонн. Это на 3,5% больше уровня прошлого года.

Более 100 тонн сырого молока в сутки реализуют хозяйства Кумёнского (247,3 т.), Зуевского (192,3 т) и Оричевского (165,1 т) районов.