В Кировской области в лесу найден труп мужчины

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.
В Оричевском районе произошла трагедия. Как сообщает местная газета «Искра», в лесу у деревни Кучелапы найден труп.
Люди, которые нашли погибшего, вызвали спецслужбы. Медики определили, что смерть, предположительно, могла наступить от переохлаждения. Сейчас в обстоятельствах разбираются специалисты.
А между тем, несмотря на начавшуюся весну, в регион идёт похолодание. ГУ МЧС России по Кировской области даже выпустило метеопредупреждение. Аномальный мороз придёт уже сегодня ночью и будет царствовать в регионе до конца этой недели.
Ранее мы писали, что в Кирове в припаркованной машине найдено окровавленное тело 53-летней кировчанки.
Фото из архива kirovpravda.ru. К информации непосредственного отношения не имеет.