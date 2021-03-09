В Кировской области в лесу найден труп мужчины

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

В Оричевском районе произошла трагедия. Как сообщает местная газета «Искра», в лесу у деревни Кучелапы найден труп.

Люди, которые нашли погибшего, вызвали спецслужбы. Медики определили, что смерть, предположительно, могла наступить от переохлаждения. Сейчас в обстоятельствах разбираются специалисты.

А между тем, несмотря на начавшуюся весну, в регион идёт похолодание. ГУ МЧС России по Кировской области даже выпустило метеопредупреждение. Аномальный мороз придёт уже сегодня ночью и будет царствовать в регионе до конца этой недели.

Ранее мы писали, что в Кирове в припаркованной машине найдено окровавленное тело 53-летней кировчанки.

Фото из архива kirovpravda.ru. К информации непосредственного отношения не имеет.