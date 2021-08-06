В Кировской области волонтёры помогают полоть огороды

Акция «Добрые соседи» проходит в Омутнинске.

На помощь нуждающимся отправились волонтёры. Это участники отряда «Действуй» Дворца культуры «Металлург» и сотрудники Комплексного центра соцобслуживания города Омутнинска.

Они помогли пожилой женщине с работой по огороду. В частности, пропололи грядки. Сад горожанки преобразился. Она от души поблагодарила помощников. Кроме того, активисты с удовольствием пообщались с хозяйкой. Женщина рассказала им историю своей жизни.

Другой отряд добровольцев смог изменить территорию у библиотеки «Маяк». Они убрали мусор, привели в надлежащий вид клумбы, оформили и полили цветники. О добрых делах подготовили материал журналисты газеты «Омутнинские вести+».

Фото: omvesti.ru