В Кировской области выделили 450 миллионов рублей на ППМИ на 3 года

В 2022-2024 году на поддержку местных инициатив в Кировской области будет направлено более 450 миллионов рублей. Об этом стало известно на заключительном в этом году заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» (АСМО).

В мероприятии лично приняли участие председатель ОЗС Роман Береснев, зампред правительства, министр внутренней политики Андрей Лучинин и председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» Татьяна Телицина. Остальные участники подключились к совещанию в формате видеоконференцсвязи из-за напряженной эпидемиологической обстановки.

Председателем АСМО была вновь избрана Татьяна Телицина. Участники заседания, которое провел губернатор Игорь Васильев, подвели итоги 2021 года и обсудили планы на предстоящий период. Ключевым предметом дискуссии стали социальные вопросы. Как акцентировал глава региона, в среднесрочном бюджете впервые предусмотрено по 150 миллионов рублей на год на поддержку участия муниципальных образований в ППМИ.

Игорь Васильев отметил, что поддержка проектов инициативного бюджетирования остается важным направлением совместной работы правительства и АСМО.

— Муниципалитеты являются активными участниками региональных проектов. В среднесрочной перспективе мы планируем вовлекать все большее количество территорий в работу по достижению национальных целей, — сказал губернатор.

На сегодня в регионе образовано 14 муниципальных округов. Благодаря укрупнению муниципальных образований малые населенные пункты получили возможность участвовать в госпрограммах и проектах развития. В планах включить в эту работу новые территории.

Глава региона особо отметил, что главной задачей руководства муниципалитетов является вовлечение жителей в проекты «от и до»: с этапа обсуждения до оценки сделанного.

Также участники совещания подвели итоги проекта «В центре внимания – район». Игорь Васильев рассказал, что представители областного правительства регулярно посещают районы области с рабочими визитами. Целью поездок является решение вопросов местного населения, которые озвучиваются в ходе встреч с жителями.