В Кировской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

За I квартал заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла по области в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается. Это происходит, прежде всего, из-за отказа от ношения масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены», — рассказывает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отметим, что в Кировской области, как и в целом по стране, заболеваемость острыми кишечными инфекциями существенно снизилась в 2020 году (на 35%) — с началом пандемии коронавируса.