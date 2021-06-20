В Кировской области выявлено 118 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кировской области выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания.

Лечение в амбулаторных условиях проходят 3355 пациентов. На стационарном лечении находятся 2929 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии — 116 пациентов.

Выполнено 4263 исследования на коронавирус и 526 исследований лёгких на компьютерных томографах. Бригадами скорой помощи обслужено 1773 вызова.

Из медицинских учреждений выписано 189 человек.

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