В Кировской области задержали мужчину, подозреваемого в 5 преступлениях

В Кировской области задержали мужчину, на которого возбуждено 5 уголовных дел. О подробностях случившегося рассказали в УМВД.

Все преступления были совершены с апреля по июнь 2021 года в поселке Светлополянск Верхнекамского района. Сначала 35-летний мужчина избил палкой своего отца. Через несколько дней он написал заявление на своего знакомого, который якобы угрожал ему убийством. При проверке информация не подтвердилась.

В начале лета мужчина пришел к своим родителям и разбил телевизор, ноутбук и пластиковые окна. Сумма причиненного ущерба составила более 130 тысяч рублей. Позже хулиган повредил дверь в квартире соседа.

По всем фактам преступлений были возбуждены уголовные дела. Однако с началом следствия подозреваемый покинул Кировскую область, скрывшись от сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину объявили в розыск. Через некоторое время его задержали на вокзале в Кирове. В настоящее время задержанный доставлен в Кирс для проведения следствия.