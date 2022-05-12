В Кировской области запретили стрелять в птиц

10 мая в охотничьих угодьях Кировской области завершился сезон весенней охоты на пернатую дичь.

В региональном министерстве охраны окружающей среды напоминают, что разрешения на добычу птиц надо вернуть в течение 20 дней, иначе их можно больше не получить. При этом до 15 мая продолжится охота на селезня с подсадной уткой, а до 19 мая на медведя.

Напомним, в южной зоне области охота на водоплавающую дичь была разрешена с 19 по 28 апреля, в северной – с 26 апреля по 5 мая. На боровую дичь было разрешено охотиться с 24 апреля по 3 мая в южной зоне и с 1 по 10 мая – в северной.