В Кировской области запустили производство «КовиВака»

В 2022 году в «Нанолеке» смогут выпускать около миллиона доз в месяц.

Накануне в Кировской области начали выпускать препарат «КовиВак», разработанный в НИИ им. Чумакова для борьбы с Уханьским вирусом. В момент торжественного начала выпуска препарата на производственные мощности завода «Нанолек» присутствовали губернатор Игорь Васильев, гендиректор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов и и рукововодитель завода.

Прежде препарат, которым прививают россиян от короновируса, сходил с конвейера лишь в подмосковном центре Чумакова. Но мощностей завода не хватало, и вначале этого года «Нанолек» начал готовить оборудование. В модернизацию было вложено около 40 млн рублей.

Теперь на кировской площадке смогут выпускать около миллиона доз в месяц. За пару недель уходящего года рассчитывают сделать 250 тысяч доз.