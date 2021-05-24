В Кировской области защитникам животных пожертвовали трёхлитровую банку с деньгами

Сейчас волонтёры занимаются подсчётом монеток. Они благодарны дарителю.

В Слободском есть приют для животных «Поможем вместе». Там находятся собаки и кошки, которые потерялись, оказались брошенными. Волонтёры отдают своё тепло, время для того, чтобы этим существам стало полегче жить. Помогают им в этом и местные жители.

Так, на днях активистам позвонил неизвестный. Он сообщил, что хочет пожертвовать деньги на содержание бездомных кошек. При этом его деньги — это трёхлитровая банка монет. Волонтёры удивились и подумали, что их разыгрывают. Однако, выяснилось, что это вовсе не шутка. Стеклянная банка, набитая деньгами, оказалась у зоозащитников.

Сейчас они занимаются тем, что разбирают монеты по номиналу. Общая сумма пока не известна. Но средств достаточно. Хватит и на корм, и на лечение. Активисты благодарны человеку, который принёс щедрый подарок. Другие неравнодушные слобожане предлагают свою помощь в обмене мелких монет.

Фото: vk.com/dog43