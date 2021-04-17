В Кировской областной федерации футбола сменилось руководство

Новым председателем общественной организации «Кировская областная федерация футбола» стал Андрей Рупасов.

Выборы прошли вчера в музейном комплексе АО ВМП «Авитек». Рупасов сменил на этой должности Сергея Воронина, который назначен заместителем председателя.

Кроме того, в Совет федерации вошли Егор Дрожачих (исполнительный директор), Анна Леухина (ответственный секретарь), Сергей Лобзанов (президент ФК «Прогресс»), Алексей Орлов (директор ФК «Факел»), Виктор Савиных (руководитель ФК «Вектор»), Павел Карякин (директор МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник») и Александр Вожегов (ветеран футбола).

На протяжении нескольких лет Андрей Рупасов был начальником команды «Прогресс».

Фото vk.com/kirovfootball43