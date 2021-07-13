В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

В регионе активно продолжается вакцинация от COVID-19. Полностью привиты уже более 190 тысяч человек.

Сейчас в Кировскую область поступило 4980 новых доз препарата «Спутник V», который применяется для массовой вакцинации.

— Эта вакцина зарекомендовала себя как в плане переносимости, так и формировании иммунного ответа, – сказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Привиться в Кирове можно, как в стационарных пунктах, так и в мобильных (на Театралке и у цирка). Кроме того, мы сообщали, что в ТЦ «Время простора» также можно будет защитить себя от коронавируса.