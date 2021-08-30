В Кировскую область поступило 279 тысяч доз вакцины от гриппа

В Кировской области начинается прививочная кампания против гриппа. На днях в регион доставили 279 500 доз вакцины для взрослых: 81 210 доз «Ультрикс Квадри» и 198 290 «СовиГрипп».

Министр здравоохранения области Андрей Черняев рассказал, что в этом году планируется вакцинировать более 760 тысяч жителей региона. Сделать прививку от гриппа можно будет в прививочных пунктах городских и районных поликлиник, а также в мобильных прививочных пунктах – там же, где прививают от коронавируса.

Вакцинацию против гриппа следует в первую очередь пройти представителям групп риска: медработникам, сотрудникам садиков и школ, лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Привиться от гриппа могут также дети с 6 месяцев и школьники.

Перерыв между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 1 месяца.

Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области.