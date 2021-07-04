В кировскую «Родину» вернулся полузащитник Антон Тихвинский

Кировская «Родина» подписала контракт с полузащитником Антоном Тихвинским.

Минувший сезон 24-летний хоккеист провёл в «Строителе» (Сыктывкар), где сыграл лишь восемь матчей. До этого Тихвинский с 2014 года выступал за «Родину».

«Вернулся в родной клуб, чтобы доказать, что готов стать игроком основного состава. Киров — мой родной город, своим отношением к играм, тренировкам буду стремиться, чтобы наша команда начала свое возрождение и занимала достойные места, радовала болельщиков своей игрой. Чтобы и наше поколение хоккеистов оставило свой след в истории кировского хоккея с мячом», — рассказал Тихвинский в интервью официальному сайту «Родины».

Фото stroitel-bandy.ru