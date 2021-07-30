В колонии в Кирово-Чепецке развивают швейное производство

В исправительной колонии №11 в Кирово-Чепецке развивают швейное производство.

Производственные мощности и современное швейное оборудование позволяют выпускать разнообразный ассортимент востребованной на рынке продукции.

С июня здесь приступили к изготовлению костюмов «Горка-3» и сигнальных жилетов. Потребность в продукции составляет тысячу и 2000 штук соответственно. Согласно условиям договора с контрагентом, выпуск продлится до конца года.

Кроме того, осужденные делают тюбинги, рюкзаки, обувь, сумки и др. На швейном производстве занято 283 человека.

При исправительной колонии работает профессиональное училище, где осужденные проходят обучение различным профессиям. Помимо швейного цеха, они заняты на участках по деревообработке, металлообработке, размолу зерна.

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