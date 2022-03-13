В Котельниче во время пожара погибли трое детей

В Котельниче произошел пожар, унесший 3 жизни. О происшествии сообщается в группе «Типичный Котельнич».

Возгорание произошло вечером 12 марта в деревянном 2-квартирном доме на улице Рудницкого. Как сообщили подписчики сообщества, при пожаре погибли трое детей.

— Трое детей задохнулись, — написала участника паблика.

Информацию о трагедии подтвердили в прокуратуре. Погибли дети 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Причины случившегося выясняются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как отмечают в прокуратуре, все погибшие — члены одной многодетной семьи. Семья состоит на профильных учетах. Мать детей не раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В момент ЧП родителей дома не было.