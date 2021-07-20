В Котельничском районе в массовом ДТП погиб человек и двое детей травмировано 

Столкнулось сразу несколько транспортных средств. Погиб один человек, ещё трое получили травмы.

Страшное ДТП случилось в понедельник, 19 июля, около половины восьмого вечера. На федеральной трассе Косолаповы — Наимушины, которая находится под Котельничем, столкнулись три автомобиля. Это Renault Logan, грузовой Volvo с прицепом и Mitsubishi Lancer. Renault двигался на буксире у Лады.

Столкновение произошло на 5 км дороги. Как такое могло случиться, сейчас разбираются специалисты. После столкновения машины раскидало в разные стороны. Некоторые из них, в том числе грузовик, оказались в кювете. У автомобилей серьёзные механические повреждения.

По информации ГИБДД Кировской области, один человек погиб. Ещё трое травмированы. Известно, что травмы получили двое детей.

Сейчас обстоятельства выясняются. Проводится проверка. Назначены экспертизы.

Ранее мы сообщали, что опубликовано видео смертельного ДТП на Советском тракте.

Фото: ГИБДД Кировской области