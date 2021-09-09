В Куменском районе мужчина неправильно обращался со свиньями

В Россельхознадзор поступила информация из областного управления ветеринарии о нарушении правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве в Кумёнском районе.

В частности, у животных свободный выгул, что не исключает их контакт с дикими животными и птицами. Кроме того, свиньи не состоят на учёте и не вакницированы, а по прибытии в хозяйство не прошли карантин. В помещениях не проводится дезинфекция и дератизация.

По мнению Россельхознадзора, эти нарушения могут способствовать распространению в регионе вируса африканской чумы свиней и «привести к серьёзным социально-экономическим последствиям для отечественного свиноводства».

Владельца хозяйства привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 руб.

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