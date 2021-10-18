В Лянгасово ликвидировали ручей, подмывающий дом

В микрорайоне Лянгасово устранили утечку воды, подмывающей дом. Об этом сообщили в горадминистрации.

На днях жители дома на улице Горького, 6 пожаловались, что фундамент здания подмывает ручей. Вода течет из коммунальных сетей, расположенных вблизи здания.

На место выехали специалисты МУП «Водоканал». После полудня 18 октября дефект был устранен. В компании отметили, что рабочие не сразу смогли приступить к раскопкам, так как утечка произошла рядом с железнодорожными путями и опорой освещения. Последнюю требовалось демонтировать или укрепить.

Как только работы были согласованы, утечка была ликвидирована.